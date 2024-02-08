Bariyerlere giren araç hurdaya döndü, sürücü öldü

Kaynak: İHA
Bariyerlere giren araç hurdaya döndü, sürücü öldü
Antalya’da seyir halindeyken yoldan çıkarak bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur D650 Karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

45 yaşındaki Mustafa Dilman yönetimindeki hafif ticari araç, Burdur istikametine doğru seyir halindeyken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çevrede kazayı görenler, durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Dilman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dilman'ın kaza anı, bir araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sol şeritten ilerleyen aracın yoldan çıkması ardından bariyerlere çarptığı ve hurdaya döndüğü görülüyor.

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