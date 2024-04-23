Bariyerlere ve ağaçlara çarpıp ters döndü. 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bariyerlere ve ağaçlara çarpıp ters döndü. 1 kişi yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkıp önce bariyerlere, ardından ağaçlara çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi.

Karabük istikametine olan 26 yaşındaki Zeynep Melisa O.'nun kullandığı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere, sonra ağaçlara çarpıp ters döndü.

Yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra ağaçlar sayesinde şarampole uçmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme yapıldı.

Diğer taraftan çarpmanın şiddetiyle otomobilin plakasının ağaca saplandığı görüldü.

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