Bariyerleri aşan araç şarampole uçtu



Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre İstanbul yönünde giden Abidin K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile kontrolden çıktı. Araç önce bariyerlere çarptı ancak duramayarak şarampole uçtu.

Feci kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan zorlukla çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.