Bariyerleri aşan araç şarampole uçtu

Kaynak: İHA
Bariyerleri aşan araç şarampole uçtu
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kontrolü kaybedilen bir araç şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre İstanbul yönünde giden Abidin K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile kontrolden çıktı. Araç önce bariyerlere çarptı ancak duramayarak şarampole uçtu.

Feci kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Araçtan zorlukla çıkarılan yaralılar ise ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı.

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