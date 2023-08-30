Baro başkanı 30 Ağustos töreninde bayıldı

Çorum Baro Başkan Turan Kalıpcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde fenalaştı. Bir anda yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KAYNAK: AA
Baro başkanı 30 Ağustos töreninde bayıldı

Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Baro Başkanı bayıldı.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk koyma töreni devam ettiği sırada, Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı, protokol üyelerinin arasındayken bir anda yere yığıldı.

Çevrede bulunan kişiler tarafından gölgeye alınan Kalıpcı’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Tansiyonu düştüğü öğrenilen Turan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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