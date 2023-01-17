Yaptığı paylaşım hemen yayıldı. Cemal Enginyurt Süleyman Soylu'nun peşini bırakmıyor

Cemal Enginyurt yaptığı paylaşımda “Ülke mafya cennetine döndü.” diyerek son günlerdeki yakalana, öldürülen ve hesaplaşan mafya gruplarına dikkat çekti.

SÜLEYMAN SOYLU’YA DİKKAT ÇEKTİ

“Haliç köprüsünde keleşli çatışma mı istersin. Trabzon da Gürcü mafyasının öldürülmesi mi dersin.” diyen Enginyurt sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret ederek şöyle devam etti “Ne ararsan Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu döneme denk geldi.”

SİNAN ATEŞ OLAYINI HATIRLATTI

Enginyurt, geçtiğimiz günlerde suikast sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş olayını hatırlatarak “Sinan Ateş'in katili de hala yakalanmadı. Katiller bulunsun, hesap sorulsun.” ifadelerini kullandı.