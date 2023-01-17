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  • Yaptığı paylaşım hemen yayıldı. Cemal Enginyurt Süleyman Soylu'nun peşini bırakmıyor

Yaptığı paylaşım hemen yayıldı. Cemal Enginyurt Süleyman Soylu'nun peşini bırakmıyor

Demokrat Parti (DP)Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt son günlerde Türkiye’nin gündeminden düşmeyen mafya çatışmalarına, baron infazlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 20:43
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Baron infazları, mafya çatışmaları Gündemden düzmezken, Cemal Enginyurt’tan dikkat çeken Süleyman Soylu paylaşımı

Yaptığı paylaşım hemen yayıldı. Cemal Enginyurt Süleyman Soylu'nun peşini bırakmıyor
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Cemal Enginyurt yaptığı paylaşımda “Ülke mafya cennetine döndü.” diyerek son günlerdeki yakalana, öldürülen ve hesaplaşan mafya gruplarına dikkat çekti.

SÜLEYMAN SOYLU’YA DİKKAT ÇEKTİ

“Haliç köprüsünde keleşli çatışma mı istersin. Trabzon da Gürcü mafyasının öldürülmesi mi dersin.” diyen Enginyurt sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret ederek şöyle devam etti “Ne ararsan Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu döneme denk geldi.”

SİNAN ATEŞ OLAYINI HATIRLATTI

Enginyurt, geçtiğimiz günlerde suikast sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş olayını hatırlatarak “Sinan Ateş'in katili de hala yakalanmadı. Katiller bulunsun, hesap sorulsun.” ifadelerini kullandı.

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IBB ÜZERINDE ÖZEL ÇALISMAKLA MESGUL DERDİ İBB İMAMOĞLU
17.01.2023 20:52
SOYLU İBB NIN PEŞİNDE  
 
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