Bart De Wever, Belçika'nın yeni başbakanı oldu

Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart De Wever, 3 Şubat Pazartesi günü Kral Philippe'in huzurunda yemin ederek resmen Belçika'nın yeni başbakanı oldu. 54 yaşındaki De Wever, Anvers belediye başkanlığı görevini 12 yıl sürdürdükten sonra federal hükümetin başına geçti. Bu atama, Belçika tarihinde bir ilk olarak, bağımsızlık yanlısı bir Flaman'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıyla dikkat çekiyor.

De Wever'in liderliğindeki koalisyon, N-VA'nın yanı sıra Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V), sosyalist Vooruit ve Fransızca konuşan liberaller Les Engagés ve Mouvement Réformateur (MR) partilerinden oluşuyor. Bu beş partili koalisyon, Belçika'nın siyasi yelpazesinde sağa doğru bir kaymayı temsil ediyor. Koalisyon, federal parlamentoda 150 sandalyeden 82'sine sahip.

Belçika, karmaşık siyasi yapısı nedeniyle hükümet kurma süreçlerinde sık sık zorluklar yaşıyor. Son seçimlerin ardından yaklaşık sekiz ay süren müzakereler sonucunda bu koalisyon hükümeti kuruldu. Müzakereler, özellikle bütçe kesintileri, vergi artışları ve emeklilik reformları gibi konularda yoğunlaştı. Ayrıca, savunma harcamalarının artırılması ve iltica göçünün sınırlandırılması gibi konularda da anlaşmaya varıldı.

Bart De Wever'in partisi N-VA, Flaman bölgesine daha fazla özerklik tanınmasını ve Belçika'nın konfederal bir yapıya dönüştürülmesini savunuyor. Partinin tüzüğünde, resmi olarak "bağımsız bir Flaman cumhuriyeti" kurulması hedefi yer alıyor. Ancak De Wever, bu hedefe ulaşmanın, Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluk gerektirdiğinin ve her dil grubunda çoğunluk sağlanmasının zorunlu olduğunun farkında. Bu nedenle, daha gerçekçi bir yaklaşım olarak, sağlık, istihdam, ticaret ve ekonomi politikaları gibi alanlarda bölgelere daha fazla özerklik tanınmasını savunuyor. Ayrıca, bölgelerin Avrupa ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini belirtiyor.

Bart De Wever, 1970 yılında Mortsel'de doğdu ve Leuven Katolik Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı. Siyasi kariyerine Flaman öğrenci hareketlerinde başladı ve 2004 yılında N-VA'nın genel başkanı oldu. 2013 yılından bu yana Anvers belediye başkanlığı görevini sürdüren De Wever, provokatif çıkışları ve medyatik kişiliğiyle tanınıyor.

Yeni hükümetin öncelikleri arasında, Belçika'nın mali durumunu iyileştirmek için bütçe disiplinini sağlamak, emeklilik sistemini reforme etmek ve savunma harcamalarını artırmak bulunuyor. Ayrıca, nükleer enerjiye yeniden yatırım yapma ve vergi sistemini reforme etme planları da gündemde. Ancak, işsizlik yardımları ve sağlık harcamaları gibi konularda daha fazla uzlaşma gerekecek.

Bart De Wever'in başbakanlık görevine başlaması, Belçika'nın siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ülkenin gelecekteki yönelimi ve federal yapısının nasıl şekilleneceği, yeni hükümetin politikaları ve De Wever'in liderliği altında belirlenecek.