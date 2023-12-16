Bartın’da alarm! 12 köy karantinaya alındı

Kaynak: DHA
Bartın’da bir köyde görülen şap hastalığı nedeniyle 12 köy karantina altına alındı.

Merkezdeki Epçilerkadı köyünde şap hastalığı görülen büyükbaş hayvanlar nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Epçilerkadı köyü ve çevresindeki 12 köy karantina altına alınırken, 10 kilometrelik çevredeki 39 köy de gözetim altına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtarlara şu bilgiyi verdi: “Epçilerkadı köyünde ortaya çıkan şap hastalığı sebebiyle haritada yapılan incelemede, coğrafi yapı ve doğal engeller dikkate alınarak, 12 köy koruma, 39 köy de gözetim bölgesi olarak belirlenmiştir.”

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