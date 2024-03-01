Bartın'da bir evde yangın çıktı. 2 kişi yanarak ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Bartın'da bir evde yangın çıktı. 2 kişi yanarak ağır yaralandı
Bartın’da sabaha karşı 2 katlı ahşap evde çıkan yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Bartın’ın Üçsaray köyünde Ahmet Akyüz’e (90) ait 2 katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, Ahmet Akyüz ile eşi Hatice (87), oğlu Ramazan (65) ve gelini Ayşe Akyüz (60) içeride mahsur kaldı.

yangina-uykuda-yakalanan-aile-ekipler-t-19994-2.jpg

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle aile kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan aile bireyleri ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ayşe Akyüz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Akyüz ise Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

yangina-uykuda-yakalanan-aile-ekipler-t-19994-1.jpg

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu köye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı.

yangina-uykuda-yakalanan-aile-ekipler-t-19994-3.jpg

yangina-uykuda-yakalanan-aile-ekipler-t-19994-4.jpg

Son Haberler
Kahve ve çay balla içilirse ne olur Sağlık
Kahve ve çay balla içilirse ne olur
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek? Gündem
Köpeğin ısırdığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kim durduracak bu köpek terörünü? Bu tehlikeye kim dur diyecek?
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz Sağlık
Bitki çaylarını tüketmeyi bilmiyoruz
Şekeri olan bulgur yemeli mi Sağlık
Şekeri olan bulgur yemeli mi
Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır lahmacun tarifi Yemek Tarifleri
Evde lahmacun nasıl yapılır? İşte size çıtır çıtır lahmacun tarifi
Son dakika.. Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Son dakika.. Kahramanmaraş’ta deprem
Yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren hastalık belli oldu. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Yılda 1 milyondan fazla insanı öldüren hastalık belli oldu. Profesör uyarılarını sıraladı