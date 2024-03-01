Bartın'da bir evde yangın çıktı. 2 kişi yanarak ağır yaralandı

Bartın’ın Üçsaray köyünde Ahmet Akyüz’e (90) ait 2 katlı ahşap evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken, Ahmet Akyüz ile eşi Hatice (87), oğlu Ramazan (65) ve gelini Ayşe Akyüz (60) içeride mahsur kaldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle aile kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan aile bireyleri ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Ayşe Akyüz, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Akyüz ise Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu köye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı.