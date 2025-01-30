Bartın'da görünmez kaza! Tavan çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bartın’da bir işyerinde görünmez kaza oldu. İşyerinin üst katında bulunan bir kişi tavanın biranda çökmesi ile sol bacağı sarktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hükümet Caddesi'nde, telefon aksesuarı satan dükkanda meydana geldi. İş yeri sahibi Emre Sesver'in (52) arkadaşı üst kata çıktığı sırada, tavan çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Sesver'in arkadaşının sol bacağının yukarıdan sarktığı görüldü.

Emre Sesver, "Dün arkadaşım üst kata çıkmıştı, orada bir boşluk vardı. Bir anda bacağı oraya düştü. Olay anında şok yaşadım. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Ne olduğunu anlayamadık. Sonradan anladım, arkadaşın da bacağında herhangi bir sorun olmadı. Olay biraz komik oldu. Biz de tavanı tamir ettirdik" dedi.

Bartın'da işyerinin tavanı çöktü! Bir anda boşluğa düştü

Bartın'da işyerinin tavanı çöktü! Bir anda boşluğa düştü

Bartın'da işyerinin tavanı çöktü! Bir anda boşluğa düştü

Bartın'da işyerinin tavanı çöktü! Bir anda boşluğa düştü

Bartın'da işyerinin tavanı çöktü! Bir anda boşluğa düştü

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