Bartın’da kanlar içerisinde bulundu! Ünlü pidecinin yeğeni çıktı

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması sokaktaki bir çay bahçesinde sabah saatlerinde kanlar içerisinde cesedi bulunan İbrahim Tunç'un ilk belirlemelere göre silahla intihar ettiği öğrenildi.

MEŞHUR PİDECİNİN YEĞENİ ÇIKTI

İstanbul Kadıköy'de bulunan meşhur bir pide salonunun işletmecisi olan Osman Güleç'in yeğeni olduğu belirtildi. Dayısı Osman Güleç'in yanında çalışan İbrahim Tunç'un, yaklaşık 2.5 ay önce vefat etmesinin ardından işten ayrılarak, 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın'a geldiği öğrenildi.

DAYISI VEFAT EDİNCE BARTIN'A GİTTİ

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesi Kızıllar Köyü Ören mahallesinde yaşadığı öğrenilen İbrahim Tunç'un İstanbul'da yaşayan dayısı Osman Güleç'in ise kanser rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 2.5 ay önce vefat ettiği öğrenildi.