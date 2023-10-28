Bartın'da KYK yurdunda asansör 3. kattan -1'e düştü

Dün Bartın Ağdacı KYK yurdundan asansör 3. kattan -1. kata düştü. Bu durumu protesto eden öğrenciler sebebiyle Bartı GSB müdürü yurdu ziyaret etti. Öğrencileri asansörde sorun olmadığına inandırmak için asansöre bineceğini söyleyip asansöre binmeden yurttan ayrıldı.