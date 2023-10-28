Bartın'da KYK yurdunda asansör 3. kattan -1'e düştü

Dün Bartın Ağdacı KYK yurdundan asansör 3. kattan -1. kata düştü. Bu durumu protesto eden öğrenciler sebebiyle Bartı GSB müdürü yurdu ziyaret etti. Öğrencileri asansörde sorun olmadığına inandırmak için asansöre bineceğini söyleyip asansöre binmeden yurttan ayrıldı.

Bartın'da KYK yurdunda asansör 3. kattan -1'e düştü

Dün Bartın Ağdacı KYK yurdundan asansör 3. kattan -1. kata düştü. Bu durumu protesto eden öğrenciler sebebiyle Bartı GSB müdürü yurdu ziyaret etti. Öğrencileri asansörde sorun olmadığına inandırmak için asansöre bineceğini söyleyip asansöre binmeden yurttan ayrıldı.

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