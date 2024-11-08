Bartın’da mehter coşkusu yaşandı: Kılıçlı kalkanlı gösteri ilgiyle izlendi

Kaynak: İHA
Bartın’da mehter coşkusu yaşandı: Kılıçlı kalkanlı gösteri ilgiyle izlendi

Bartın’da MSB’na bağlı Mehter Takımı konser verdi. Konserde mehter takımının kılıç kalkanlı bando takımına Bartın'lılar ilgi gösterdi.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kaymakamlar, askeri erkan, polis müdür ve amirleri, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çalınan mehter marşları ile coşan Bartınlılar, konser sonunda ise kılıç kalkanlı bando takımına yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu anlar yaşadıklarını belirten Vali Nurtaç Arslan, "Havada, konser de çok güzel oldu. Benzer konserlerin devamını bekliyoruz" dedi.

Vatandaşların fotoğraf çekilme yarışmasına girdiği programda Vali Nurtaç Arslan, mehteran başına çiçek vererek teşekkür etti.

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