Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı

Kaynak: DHA
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen bir kişi çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan şahıs tedavinin ardından Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Linç girişimi, kameraya yansıdı.

Plaj tacizcisine dayak

Bartın'da plajda taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından dövüldü. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı, karakola götürüldü. Linç girişimi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'daki olay Mugada sahilindeki plajda yaşandı. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia ederek, tepk gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Darbedilen H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

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