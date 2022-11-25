25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 45 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 4 metreyi aşan dalgalar meydana geldi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:06
Takip Et

Bartın'da şiddetli rüzgarda oluşan dalgalar 4 metreyi aştı

Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
+
Aa
-

 

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Bazı ilçe sakinleri, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
4
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
5
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
6
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿Brezilya Devlet Başkanı seçim sonucuna itiraz edince hem suçlu hem borçlu çıktı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Kış mevsimine özel cilt bakımı nasıl yapılmalı
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Selçuk Bayraktar’dan öğrencilere müjde
﻿Yenimahalle'de korku dolu anlar! 10 katlı binada çıktı
﻿Yenimahalle'de korku dolu anlar! 10 katlı binada çıktı
﻿Yenimahalle'de korku dolu anlar! 10 katlı binada çıktı
﻿Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor
﻿Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor
﻿Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olmayı sürdürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.