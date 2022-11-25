Bartın'da şiddetli rüzgar 4 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Hızı saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Bazı ilçe sakinleri, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. (AA)
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