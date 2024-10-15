Bartın'da ters dönen otomobilden yara almadan çıkıp kayıplara karıştılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bartın'da ters dönen otomobilden yara almadan çıkıp kayıplara karıştılar

Bartın'da refüje ve kaldırıma çarparak ters dönen bir otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı, aynı araçta bulunan 3 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Çaydüzü Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen kazada, Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce orta refüje, ardından kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak durabildi. Ters dönen otomobilde 4 kişi bulunduğunu belirten görgü tanıkları, otomobildeki 3 kişinin kendi çabalarıyla araçtan çıktığını ifade ettiler. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi. Araçtan yara almadan çıkan 3 kişinin ise hemen olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bartın'da ters dönen otomobilden yara almadan çıkıp kayıplara karıştılar

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