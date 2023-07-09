Bartın'da yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı

İHA’nın haberine göre, Irmak kıyılarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı. Irmak kıyısında yer alan araç yolları tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Irmak çevresindeki iş yerleri boşaltılmaya başlandı.
09 Temmuz 2023 Pazar
Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseliyor.
İHA’nın haberine göre, Irmak kıyılarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı. Irmak kıyısında yer alan araç yolları tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Irmak çevresindeki iş yerleri boşaltılmaya başlandı.