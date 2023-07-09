Bartın'da yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseliyor.

Bartın'da yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı

İHA’nın haberine göre, Irmak kıyılarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı. Irmak kıyısında yer alan araç yolları tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Irmak çevresindeki iş yerleri boşaltılmaya başlandı.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar Magazin
Gülben Ergen'den Özkan Uğur'un ölümü sonrası flaş karar
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı Güncel
Şiddetli fırtına minareyi devirdi: 2 yaralı
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi Spor
Trabzonspor Flavio'yu kiralık gönderdi
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti Yaşam
Görevde yükselme sınavı gerçekleşti
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor? Keşfet
Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı Yaşam
Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı
Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu Güncel
Kızılay'ın yeni başkanı belli oldu