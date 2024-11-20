Bartın’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Bartın’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bartın'da meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirlemede kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın şehir merkezinden Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametinde seyir eden N.S. idaresindeki 74 BF 365 plakalı otomobil terminal kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Zincirleme kazada sürücü N.S. ve araçlardaki 2 kişi daha yaralandı.

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Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanes'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaza nedeniyle yolda güvenlik tedbirleri alınırken, ulaşım ise kontrollü bir şekilde sağlandı.

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