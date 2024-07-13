Bartuğ: Hedefim Arda Güler

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Bartuğ Elmaz, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Elmaz, “14 gündür yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz, günde çift idman yapıyoruz. Bugün ilk yarıda çok iyi oynadık ve güzel bir skorla kampı tamamladık,” dedi.

Jose Mourinho’nun gelişiyle büyük bir heyecan yaşadığını belirten Elmaz, “Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyordum. Hocam bu maçta bana güvendi ve şans verdi, ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım,” ifadelerini kullandı.

Arda Güler’in izinden gitmek istediğini söyleyen genç futbolcu, “Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Hedefim Avrupa’da oynamak. Eksiklerimiz var ama her gün gelişiyoruz. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var ve hayalim Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek,” şeklinde konuştu.