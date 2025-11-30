Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, dün Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldı.

Barzani'yi korumakla görevli güvenlik birimlerinin üniforma ile Türkiye'de bulunması tepki ile karşılandı. Peşmergeler Cizre sokaklarında silahları ile IKBY flamaları ile dolaştı.

'İKİNCİ BİR HABUR SKANDALI'

Emekli Tümamiral Orkun Özeller, yaşananları Yeniçağ'a değerlendirdi.

Barzani'nin gelişi ile ortaya çıkan görüntülerin 'ikinci bir Habur skandalı' olduğunu ifade eden Özeller, bu duruma göz yuman yetkililerin görevlerini suistimal ederek kötüye kullandıklarını belirtti.

Orkun Özellerin açıklaması şöyle:

"Öncelikle Dışişleri'ndeki görevlilerimiz yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdiğinde güvenlikler üniformalı gitmiyor.

Öte yandan Türkiye'ye gelenlerin bağlı bulundukları yönetim de devlet değil, aşiretler. Kendi çaplarında bir yönetimden bahsediyoruz. Herhangi bir devlet statüleri bulunmuyor.

Bu şekilde, üniforma ile Cizre'ye gelmeleri oradaki insanlara 'biz buradayız' mesajı verirken Türkiye'nin geri kalanını ise proveke etmektedirler.

Habur'dan bu halde girişine müsade edenler görevlerini suistimal ederek kötüye kullanmışlardır. Bu konu araştırılmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

Ayrıca orada karşılama için toplananlar bazı flamalar açmışlardır. Bu flamaların görünmesi de bölücülük mesajı taşıyor. Bu bölgesel yönetimin flaması. Eğer Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak Irak bayrağı dışında herhangi bir flamaya müsade etmemek gerekiyor.

Bu tarz gelişmler şu anki atmosferde yangına körükle gitmektir.

Yaşananlar, 2009'da meydana gelen Habur'daki skandal olayın benzeridir. Nasıl yıllar sonra Habur'daki yaşananlar utanç verici olduğu konuşulurken bugün olanlar da yıllar sonra benzer şekilde anılacaktır."

HABUR'DA NE OLMUŞTU?

Çözüm süreci olarak adlanrılan dönem sürerken 19 Ekim 2009’da terör örgütü PKK kurucusu Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'dan gelen 34 PKK’lı terörist Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapmıştı.

Teröristlerin girişinde kitlesel bir kutlama gerçekleştirilmişti.

PROGRAMA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Etkinliğe İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA-PAR Milletvekili Şehzade Demir, Ali Tatar ve birçok davetli katıldı.

Söz alan AKP'li Arslan Tatar, Barzani’ye hitaben dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Başkan Mesud Barzani; amcam, dayım. Sen benim dayımsın, amcamsın. Sen gözümüzün nurusun. Biz çocukluğumuzda senin hayalinle büyüdük.

Sen o zatın oğlusun, sen Mela Mustafa Barzani'nin oğlusun. Biz Kürtlüğü gördüysek, senden gördük. Babanızda gördük. Sen ve heyetin oradan buraya başımız gözümüz üstüne geldiniz.”