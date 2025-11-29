Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak'ta düzenlenen 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

2 gündür devam eden 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumunda Irak KDP’nin lideri Mesut Barzani de yer aldı.

BARZANİ’DEN BAHÇELİ VE ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Şırnak Valiliği tarafından sempozyuma davet edilen KDP lideri Mesut Barzani, Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Vali Birol Ekici, AK parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve protokolü tarafından karşılanan Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine geçti.

Sempozyumda konuşma yapan Barzani, “Bölgede başlayan bir barış süreci var. Bu sürecin başlamasından çok mutluyuz. Bu sefer sürecin çok sorunsuz başladığını görüyoruz çünkü millet, parlamento ve tüm partiler devleti destekliyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk devletine, parlamentoya ve Türkiye halkına barış sürecini başlattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISINDAN BAŞDANIŞMANA

Programa, Irak KDP lideri Mesut Barzani, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Ak Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Irak Özel Kuvvetler Komutanı Mahsur Barzani, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.