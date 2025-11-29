Vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip 2’inci açılım sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği için tutuklanan emekli albay Orkun Özeller ilk duruşmasında tahliye edildi. Özeller savunmasında Abdullah Öcalan’dan şikâyetçi olacağını da söylemişti.

1971 doğumlu olan Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 28 yıl görev yapmış ve özellikle özel kuvvetlerde (bordo bereliler) öne çıkmış bir isim olarak biliniyor. İncirlikte görev yaptığı dönemde ise Özeller, Amerika'nın verdiği onur madalyasını 'Bu madalyayı verenler YPG ile işbirliği içindedir' diyerek reddetmişti.

TÜRK SUBAYINA TRABZON'DA TEPKİ

Orkun Özeller, Trabzon’da katıldığı bir programda vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Telefon kaydı alan vatandaş, Özeller’in üstüne doğru yürüyerek, "Şehitler üzerinden siyaset yapmaya utanmıyor musun" diyerek tepki gösterdi. O anlarda çevrede bulunan vatandaşların girmesiyle vatandaş uzaklaştırıldı.

"Protesto hakkımı kullanıyorum” diyerek vatandaş kendini savundu. Özeller’e ise sosyal medyadan destek geldi. Bir kullanıcı, “Olaya bak ya APO’ya tepki yok Papa’ya tepki yok Türk Subayına tepki var kendini rezil etmiş” ifadelerini kullandı.