Baş ağrısı sonunu getirdi! Liseli genç 15 gün sonra hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Baş ağrısı sonunu getirdi! Liseli genç 15 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya'da 17 yaşındaki genç baş ağrısıyla hastaneye gitmişti. Doktorların teşhis koyamadığı hasta 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya Kumluca ilçesinde ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencisi Hüseyin Karakoyunlu, 15 gün önce baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde ciddi bulguya rastlanmadığı söylenen Hüseyin Karakoyunlu, evine gönderildi.

Aynı gece Turunçova Mahallesi'ndeki ailesinin evinde fenalaşan Hüseyin Karakoyunlu için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hüseyin Karakoyunlu, tedaviye alındı.

Menenjit geçirdiğinden şüphelenilen Hüseyin Karakoyunlu'nun yapılan tetkiklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Karakoyunlu, dün gece hayatını kaybetti.

Hüseyin Karakoyunlu'nun cenazesi bugün Finike'de toprağa verilecek.

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