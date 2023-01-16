Uzmanı baş ağrısının en önemli nedenini açıkladı

DHA’nın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, insan sağlığı için vitaminlerin önemli olduğunu söyleyerek, “D vitamini bunların başında geliyor. İnsan vücudunda birçok düzenleyici ve fonksiyonel görevleri olan D vitamini, vücutta üretilemeyen ve gıdalarla alınması gereken en önemli vitamindir. D vitamini eksikliğinin başta kas ve sinir hastalıkları, baş ağrıları ve migren atakları olmak üzere pek çok nörolojik hastalık ile ilişkisi olabilir” ifadelerini kullandı.

Dr. Chabou, “D vitamini sağlıklı kemik gelişiminde etkili olduğu kadar; birçok kanser tipi, kalp ve damar hastalıkları, bağışıklık sistemi bozukluğu, enfeksiyon ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. D vitamini eksikliğinde baş ağrısı, kemik ağrısı, yorgunluk hissi, saç dökülmesi, uykusuzluk, aşırı terleme, sürekli üşüme, kilo vermekte zorluk gibi belirtilere sık rastlanır. D vitamini eksikliği gibi fazlalığının da yan etkileri olabilir. Kalsiyum fazlalığından kaynaklı yan etkiler yaşanabilir. Kabızlık, sık idrara çıkma, aşırı su tüketme ihtiyacı, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş, kusma ve iştahsızlık D vitamini fazlalığında yaşanabilecek olası yan etkilerdendir” sözlerini kullandı.

UZUN SÜREN ŞİDDETLİ AĞRILARDA MUTLAKA HEKİME GÖRÜNMEK GEREKİR

Baş ağrılarının birçok sebepten kaynaklanabileceğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Chabou şunları belirtti:

“D vitamini eksikliğinde yaşanabilecek problemlerden biri de baş ağrısı, fakat her baş ağrısı D vitamini eksikliğinden kaynaklanmaz. Başı ağrıyan bir kişi D vitamini içtiğinde baş ağrısı geçmeyecektir. Uzun süren şiddetli ağrılarda mutlaka hekime görünmek gerekir. Ayrıca vitamin takviyeleri, vitamin değerlerine bakılarak mutlaka hekim kontrolünde alınmalı. D vitamini ve diğer vitaminler eksikliğinde yan etkiler barındırdığı gibi fazlalığında da yan etkiler barındırır”

EN ÖNEMLİ SEBEBİ YETERSİZ BESLENME VE YETERSİZ GÜNEŞ IŞIĞI

Dr. Chabou, UV-B ışınlarının cilde temasını etkileyen birçok faktörün D vitamini eksikliğine sebep olabileceğini söyleyerek şunları dile getirdi:

“Mevsimler, günün saatleri, ciltteki pigmentasyon, yaş, obezite ve D vitamini içeriği düşük vejeteryan diyetler D vitamini eksikliği sebeplerindendir. D vitamini eksikliği metabolizma bozukluklarına bağlı görünmesiyle beraber en çok besinlerden yetersiz alınması, yetersiz güneş ışığı ve mide ve barsak problemleri olanlarda görülür. Kronik karaciğer hastalarında ve böbrek hastalığı olanlarda da D vitamini eksikliğine rastlanabilir. D vitamini klasik bir vitamin değil hormon olarak görev alır. Yağda eriyen bir vitamindir ve insanlar D vitamini ihtiyacının bir miktarını yağlı balık, ciğer, yumurta sarısı, süt, tavuk, kırmızı et, tahıllar, mantar, ısırgan otu, maydonoz gibi gıdalardan alır. Kalanı ise güneş ışınlarının etkisiyle cilt tarafından üretilir”