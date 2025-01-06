Baş-boyun kanserine yeni umut

Geliştirilen proje kapsamında baş ve boyun kanserlerinde (HNSCC) ilaç direncini hedef alarak, kanser tedavisinde yeni bir potansiyel hedef olan SALL4 geni incelenecek ve SALL4 geninin ekspresyonunun baskılanması veya artırılmasıyla kanser hücrelerinin tedaviye verdiği yanıtlar hem in vitro hem de in vivo olarak değerlendirilecek.

İlaç direnci gelişen kanser hücrelerine karşı yenilikçi tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve SALL4'ün terapötik bir hedef olarak potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen proje ekibi, özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı amaçlıyor.

Geliştirilen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Adem Kara, kanser tedavisine yeni bir yaklaşım kazandırmak istediklerini belirterek: "Projemiz özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı hedefleyen öncü bir çalışma niteliğinde. İlaç direnci gelişen kanser hücrelerine karşı yenilikçi tedavi stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve SALL4'ün terapötik bir hedef olarak potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyoruz. Projemiz özellikle ileri evre kanserlerde tedavi başarısını artırmayı hedefleyen öncü bir çalışma olacak. Çünkü kanser tedavisinin en büyük sorunlarından biri olan ilaç direncini ortadan kaldırma potansiyeline sahip. Bu yenilikçi yaklaşım, tedavi etkinliğini artırarak hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilecek ve klinik uygulamalara önemli katkılar sunacak. Projemiz ayrıca tedavi maliyetlerini düşürme açısından da umut vadediyor" diye konuştu.