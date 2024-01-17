Sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan baş dönmesi kişide çeşitli rahatsızlıkların sonucunda meydana gelir. Baş dönme sık yaşayan kişiler daha doğru bilgi almak için uzman bir doktora başvurmalıdır. Peki, baş dönmesi neden olur? Baş dönmesi sebepleri neler?

BAŞ DÖNMESİ NEDEN OLUR?

Baş dönmesi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen bir semptomdur. İşte baş dönmesinin yaygın nedenlerinden bazıları:

İç kulakta bulunan denge organlarının rahatsızlıkları, baş dönmesine neden olabilir. Vestibüler migren, Meniere hastalığı veya iç kulak enfeksiyonları gibi durumlar bu kategoriye girer.

Ani kalkma, uzun süreli ayakta durma veya kan basıncındaki ani değişiklikler baş dönmesine yol açabilir. Hem düşük hem de yüksek kan basıncı durumları baş dönmesine neden olabilir.

Bazı ilaçlar, baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle kan basıncını düşüren veya iç kulağı etkileyen ilaçlar bu duruma katkıda bulunabilir.

Yoğun stres veya anksiyete, vücutta fiziksel değişikliklere neden olarak baş dönmesine yol açabilir.

Yetersiz beslenme, açlık veya su kaybı (dehidrasyon) baş dönmesine sebep olabilir. Vücuttaki elektrolit dengesizlikleri de benzer semptomlara neden olabilir.

Baş ve boyun bölgesindeki yaralanmalar, iç kulağa, sinirlere veya beyine zarar verebilir ve baş dönmesine yol açabilir.

Kalp sorunları, damar tıkanıklıkları veya anemi gibi dolaşım sistemini etkileyen durumlar baş dönmesine neden olabilir.

Sinüzit veya kulak enfeksiyonları, iç kulağı etkileyerek baş dönmesine yol açabilir.

Vertigo, iç kulağın dengesizlik hissi yaratması durumudur ve baş dönmesine neden olabilir.

Baş dönmesi şikayeti devam ediyorsa veya ciddi bir sağlık sorununu işaret ediyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Doğru tanı, uygun tedaviyi belirlemek için önemlidir.