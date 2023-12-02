Baş dönmesini durduruyor. İşte o ot

İnsanların korkulu rüyası olan baş dönmesini durduran reyhan otu dikkatlerden kaçmadı.

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Baş dönmesini durduruyor. İşte o ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan baş dönmesini durduran reyhan otu dikkat çekti.

BAŞ DÖNMESİ NEDİR?

Baş dönmesi; kişinin etrafındaki şeyleri hareket ediyor gibi hissetmesi, göz kararması, uyuşukluk, sersemlik ve denge kaybı üretebilen tıbbi bir durumdur.

Baş dönmesi yaşayan kişiler, ayakta durmakta zorlanabilir, bayılabilir eşlik eden başka semptomlar bulunabilir.

REYHAN OTU NEDİR?

Ballıbabagillerden; yaprakları güzel kokan bir çeşit süs bitkisidir. Akfesleğen, hindfesleğeni, yabanifesleğen, yerfesleğeni gibi çeşitleri vardır.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

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