Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste

Kaynak: Haber Merkezi
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste
Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş‘ın İBB’ye adaylık açıklaması DEM Partilileri bile şaşırttı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkalığı adaylığı açıklaması gündem oldu.

Adaylıkla ilgili konuşan Demirtaş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz” dedi.

Demirtaş, "Birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için değil, İstanbul’da kazanmak için yarışa gireriz ve iddialı oluruz." İfadelerini kullandı.

DEM PARTİ'Lİ SEZAİ TEMELLİ: BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ''Bizim için sürpriz oldu, önceden haberimiz yoktu. Başak Hanım'ın adaylık açıklaması sevindirici ama konuyu yetkili kurullarımız, MYK ve Parti Meclisi değerlendirecektir.'' ifadelerini kullandı.

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EŞİ 7 YILDIR TUTUKLU

eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2016 yılında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hala da tutuklu.

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