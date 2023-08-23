Başak ne demek? Başak isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Başak son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Başak ne demek? Başak isminin anlamı nedir?

Başak ne demek? Başak isminin anlamı nedir?

Başak adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Başak isminin anlamını araştırıyor. Peki, Başak ne demek? Başak isminin anlamı nedir?

BAŞAK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Başak ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Olma biçimi, var oluş.

- Hasattan artakalan şey.

- Okun uç kısmındaki sivri demir.

- Arpa, buğday, yulaf vb. ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı.

- Zodyak üzerinde Aslan ile Terazi arasında bulunan takımyıldızın adı.

BAŞAK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Başak ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır; ancak Başak ismini koymak caizdir.

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