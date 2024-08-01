Başakşehir 10-1 kazandı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında La Fiorita ile karşılaştı.
Temsilcimiz, mücadeleyi 4-0 kazandı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
Galibiyet gollerini 13. ve 90+1'de Piatek, 31. dakikada Ömer Ali Şahiner, 35. dakikada Hamza Güreler attı.
RAKİP IBERIA
Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Piatek, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
31. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Piatek'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı civarında meşin yuvarlakla buluşan Pelkas, pasını yanında bulunan Davidson'a aktardı. Davidson'un şutu sonrası La Fiorita savunmasından dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
35. dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte bulunan Piatek, kafayla altıpasın içinde bulunan Hamza Güreler'e topu aktardı. Hamza Güreler, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.