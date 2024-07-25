Başakşehir 6 golle kazandı. Tur kapısı ardına kadar açıldı

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Başakşehir 6 golle kazandı. Tur kapısı ardına kadar açıldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 yendi.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino’nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, karşılaşmayı 6-1’lik skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Başakşehir, maça hızlı başladı ve 5. dakikada Berkay Özcan’ın golüyle öne geçti.

13. dakikada Davidson, 29. dakikada Joao Figueiredo ve 43. dakikada Olivier Kemen’in golleriyle devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan turuncu-mavililer, 49. dakikada Figueiredo’nun ikinci golüyle farkı beşe çıkardı.

58. dakikada La Fiorita’dan Nicola Greco’nun golüyle skor 5-1 oldu. Maçın sonucunu ise 61. dakikada oyuna giren Piatek belirledi ve Başakşehir, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Rövanş maçı 1 Ağustos’ta San Marino’da oynanacak.

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