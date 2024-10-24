Başakşehir ağır yara aldı! Celje 5 Başakşehir 1

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Slovenya’nın Celje takımına deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
İlk Yarı Notları:
- 5. dakikada Kucys’in şutundan dönen topu Svetlin ağlara gönderdi: 1-0.
- dakikada Deniz Türüç’ün şutu auta gitti.
- dakikada Kucys’in ortasında Brnic topu filelerle buluşturdu: 2-0.
- dakikada Seslar’ın şutu ağlarla buluştu: 3-0.
İkinci Yarı Notları:
- 51. dakikada Kucys, Seslar’ın pasında topu ağlara yolladı: 4-0.
- dakikada Pelkas, karambolde topu filelere gönderdi: 4-1.
- dakikada Kucys, Brnic’in ortasında boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 5-1.
Maçta Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Maçın hakemleri Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk'tı.