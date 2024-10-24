Başakşehir ağır yara aldı! Celje 5 Başakşehir 1

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başakşehir ağır yara aldı! Celje 5 Başakşehir 1

UEFA Konferans Ligi 2. maçında Litvanya ekibi Celje ile karşılaşan Başakşehir sahadan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Slovenya’nın Celje takımına deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

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İlk Yarı Notları:

  • 5. dakikada Kucys’in şutundan dönen topu Svetlin ağlara gönderdi: 1-0.
    1. dakikada Deniz Türüç’ün şutu auta gitti.
    1. dakikada Kucys’in ortasında Brnic topu filelerle buluşturdu: 2-0.
    1. dakikada Seslar’ın şutu ağlarla buluştu: 3-0.

İkinci Yarı Notları:

  • 51. dakikada Kucys, Seslar’ın pasında topu ağlara yolladı: 4-0.
    1. dakikada Pelkas, karambolde topu filelere gönderdi: 4-1.
    1. dakikada Kucys, Brnic’in ortasında boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 5-1.

Maçta Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Maçın hakemleri Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk'tı.

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