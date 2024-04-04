Başakşehir Beşiktaş. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan beklenmedik karar

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Başakşehir Beşiktaş. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan beklenmedik karar
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Zorbay Küçük.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle yok.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un kötü gidişe son vermek için ilk 11'de bazı değişiklikler yaptığı öğrenildi.

Buna göre Beşiktaş'ın beklenen ilk 11'i şu şekilde:

Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Muçi, Semih, Aboubakar.

Başakşehir'in ise muhtemel 11'i şöyle:

Muhammed, Opoku, Lima, Ali, Onur, Aleksic, Berkay, Davidson, Emirhan, Piatek, Hamza.

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