Başakşehir deplasmanda fark attı. Kasımpaşa varlık gösteremedi. Eren Bozdaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir deplasmanda fark attı. Kasımpaşa varlık gösteremedi. Eren Bozdaş yazdı
Deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir kendini buldu.

Trendyol Süper Lig’in 20. Haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir’i ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleye konuk ekip hızlı bir başlangıç yaptı.

Nispeten boş tribünlere karşı oynanan maçta Başakşehir maça baskılı, pasla çıkan ve topa hakim bir şekilde başladı. Başakşehir’in bu oyun tarzına Kasımpaşa’nın ilk yarıda cevap verememesi sonucu konuk ekip oyunu rakibinin sahasına yıktı.

KENY ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 7. Dakikasında Kasımpaşa defansında yaşanan anlaşmazlık sonucu topu önünde bulan Philippe Keny kale önüne kadar ilerledi Keny’nin vuruşu son anda defansa çarparak kornere gitti.

SERDAR ALİ GÜRLER PERDEYİ AÇTI
25. dakikada kendi sahasından çabuk paslarla çıkan Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner Kasımpaşa korner çizgisine kadar ilerledi yerden ceza sahasına pas gönderen Şahiner’in topunda Berkay topu dışarıya Deniz Türüç’e verdi. Deniz Türüç’ün topu kısa bir pas ile Serdar Ali Gürler’e bırakması sonrası kaleyi yoklayan Gürler’in şutu Kasımpaşa defansına çarparak kaleciyi yanılttı ve top ağlarla buluştu.

KASIMPAŞA'DAN İLK TEHLİKELİ ATAK
38. dakikada uzun bir top sonrası kontra atak şansı yakalayan Kasımpaşa’da Mamadou Fall ceza sahası içine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fall’un şutu sağ üstten dışarı çıktı

BOŞ KALEYE ATAMADI
40. dakika da Kasımpaşa’da Ben Ounes’in Hatalı pası sonrası bir anda ceza sahası dışında topu bulan Başakşehir’de Deniz Türüç’ün boş kaleye çektiği şut defanstan geri döndü.

KASIMPAŞA TAKTİK DEĞİŞTİRDİ
Sahasında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Kasımpaşa ikinci yarıda taktik değişikliğine gitti. Maçta daha önde basarak topla oynayarak mücadele etmeye başlayan Kasımpaşa şut çekme ve bitiricilik konusunda sıkıntı çektiği gibi önde basmanın bir sonucu olarak arkada derin boşluklar bıraktı.

Rakibinin bu zaafını iyi değerlendiren Çağdaş Atan’ın öğrencileri topu rakibine bırakarak sık sık uzun toplara başvurdu ve bunun karşılığını iyi bir şekilde aldı.

BAŞAKŞEHİR FARKI İKİYE ÇIKARDI
54. dakikada Opoku’nun uzun bir ara pası sonrası topla buluşan Philippe Keny Kasımpaşa’nın yarı sahasından bomboş bir şekilde ilerledi en karşı karşıya kaleciyi de geçen Keny topu ağlara gönderdi.

VAR'IN MÜDAHALESİ OPOKU'YU HAVALARA UÇURDU
66. dakikada yine uzun bir top sonrası raki ceza sahasına doğru hızla ilerleyen Serdar Gürler’i Kasımpaşa kalecesi Gianniotis faul yaparak durdurdu. Maçın hakemi Burak Pakkan deneyimli file bekçisine bu hamlesi nedeniyle sarı kart gösterdi.

Yapılan faul sonrası sağ kanattan serbest vuruş kazanan Başakşehir’de kaleye doğru açılan ortada Jerome Opoku fileleri havalandırdı. Yan hakemin ofsayt kararı sonrası sevinci yarıda kalan Opoku VAR’dan gelen müdahale sonrası tekrar havalara uçtu.

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