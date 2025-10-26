Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 5 maçtır galibiyet hasreti çeken iki takım Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 4-0’lık skorla kazandı ve Nur Şahin yönetiminde 5 hafta sonra galip geldi. Başakşehir'in gollerini iki golcü oyuncusu Shomurodov (2) ve Nuna Da Costa'dan (2) kaydetti.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik, 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan kısa süre sonra Nuno Da Costa farkı ikiye çıkaran golü attı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Başakşehir, Shomurodov ve Nuno Da Costa’nın ikinci golleriyle farkı dörde çıkardı.

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin eski takımına karşı ilk kez rakip olurken Başakşehir adına kritik bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yerine göreve gelen Erol Bulut ise Gaziantep ve Başakşehir maçlarında üst üste aldığı yenilgilerle henüz puanla tanışamadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 10 puana yükselerek Antalyaspor ile puanları eşitledi.