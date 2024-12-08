Başakşehir evinde farklı kazandı: Hatayspor'u 3-0 mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Rıza Çalımbay komutasındaki Hatayspor'u konuk etti. İstanbul'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-0 kazandı.

CRESPO İLK GOLÜNÜ ATTI

Sezon başında Başakşehir'e transfer olan Miguel Crespo, turuncu-mavili formasıyla ilk golünü attı. Portekizli orta saha karşılaşmanın 56. dakikasında fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

PİATEK GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Mücadelenin 83. dakikasında golünü atarak Başakşehir'i 2 farklı üstünlüğe taşıyan Krzysztof Piatek, bu sezon İstanbul ekibinin formasıyla 16. golünü atarken Süper Lig'de 9. golünü attı.

Polonyalı forvet bu gol ile birlikte gol krallığında Beşiktaş'ın İtalyan forveti Ciro Immobile'ye ortak oldu.

Ev sahibi ekibin 3. golü ise Philppe Keny'den geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 22'ye yükseltti ve 7. sıradaki yerini korudu. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada kaldı.