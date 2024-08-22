Başakşehir istediğini aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir istediğini aldı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, İrlanda ekibi St. Patrick's ile İrlanda'da golsüz berabere kaldı, rövanş için avantaj yakaladı.

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi.

Tallaght Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sezon Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı.

Bu arada mücadelenin orta hakemi Muhammed Al Emara 72. dakikada sakatlandı. Karşılaşmanın kalan bölümünde dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

Başakşehir, bu maçın rövanşında St. Patrick's'i 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak.

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