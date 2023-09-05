Başakşehir sular altında: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da akşam başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da caddeler göle döndü, metro istasyonlarını, evleri su bastı. 2 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir sular altında: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşandı.

Özellikle Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi.

VATANDAŞLAR KÜTÜPHANEDE MAHSUR KALDI

Akşam saatlerinde Başakşehir Millet Kütüphanesi de sel sularıyla doldu.

Kapıların kapalı olması nedeniyle onlarca kişi bellerine kadar ulaşan suyun içinde kurtarılmayı bekledi.

Hava Forum isimli sosyal medya kullanıcısının yayınladığı videoya göre kütüphanede sıkışanlar yardım beklerken, binanın önünden de sel suları akıyor.

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Etkili yağmurla birlikte Başakşehir metrosu da sular altında kaldı.

Etkili yağmurla birlikte Başakşehir metrosu sular altında kaldı.

İstanbul Havalimanı girişindeki tüneli de su bastı.

İstanbul Havalimanı girişindeki tüneli de su bastı.

BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor." açıklaması yaptı.

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METRO İSTASYONU VE TELEFERİK HATTI KAPATILDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada yoğun yağış nedeniyle Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ile Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nın Kayaşehir merkez istasyonunun kapatıldığı duyuruldu:

"TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır."

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır."

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor."

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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VALİ GÜL'DEN MTO KURYE UYARISI

Akşam saatlerinde ise İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "moto kurye" uyarısı yaptı:

"Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."

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VALİLİK DUYURDU: SELE KAPILAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Gece saatlerinde İstanbul Valiliği'nden "Başakşehir’de sel sularına kapılan bir iki kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor." açıklaması yapıldı

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