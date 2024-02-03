Başakşehir tek kale maç yaptı. İstanbulspor'a 1. Lig yolu gözüktü

Eren Bozdaş
Başakşehir tek kale maç yaptı. İstanbulspor'a 1. Lig yolu gözüktü
Sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Başakşehir rakibini 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Ligi’nin 24. Hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu’nda boş tribünlere karşı oynanan maça ev sahibi ekip oldukça etkili başladı.

İlk yarıda topu yüzde 70 oranında kontrol eden turuncu-lacivertliler rakibine kanatlardan yüklenmeyi tercih etti. Sık sık çizgiye kadar giden Başakşehirli futbolcular orta ve yerden paslarla gol aradı.

İlk yarının neredeyse tüm önemli pozisyonları da Başakşehir kanatlardan yaptığı hücümlar ile gelişti.

18. dakikada sol taraftan Figueiredo’nun çevirdiği pasta ceza alanı sağ çaprazdan şansını deneyen Piatek’in şutunda top defansftan döndü.

35’te Emirhan’ın sağdan açtığı orta sonucu altı as içinde topu kontrol eden Figueiredo zoru başararak kaleyi tutturamadı.

36’da Deniz Türüç’ün ceza sahası dışından attığı müthiş ara pası sonrası kaleciyi çalımlayan Piatek’in şutu defansa çarparak içeri girdi ve fileleri havalandırdı.

Başka önemli pozisyonun olmadığı ilk yarıyı Başakşehir böylelikle 1-0 önde kapattı.

İkinci 45 dakika ise ilk yarıdan daha da düşük tempoda başladı. Başakşehir üstünlüğün verdiği rahatlıkla kaleye gitmeyi tercih etmezken İstanbulspor ise beraberliği arayacak kaliteyi gösteremedi.

71. dakikada Dubois’in açtığı etkili ortada topla ön direkte buluşan Mehmet kafasıyla topu arka tarafa sektirdi. Gelen topa beklemeden vuran Polonyalı yıldız Piatek durumu 2-0’a getirdi.

2-0’ın getirdiği hava ile iki takımda rakip kaleye gitmekten vazgeçti ve maç 2-0 Başakşehir2in üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 33’e çıkaran Başakşehir 7. Sıraya yükselirken 11 puanda kalan İstanbulspor ligdeki son sırada kaldı.

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