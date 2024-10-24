Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde 5-1 kaybetti

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında, Slovenya'nın Celje şehrindeki Z'dežele Stadyumu’nda Celje ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın hakemliğini Oleksiy Derevinskyi üstlenirken, yardımcılıklarını Viktor Matiash ve Victor Nyzhnyk yaptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mykola Balakin, yardımcı VAR olarak ise Viktor Kopievskiy görev yaptı. Celje'nin teknik direktörü Albert Riera, takımı 5-4-1 dizilişi ile sahaya sürerken, İstanbul Başakşehir’in çalıştırıcısı Çağdaş Atan ise 4-2-3-1 formasyonu tercih etti.

Maçın İlk Yarı Performansı

Maçın başlama düdüğü ile birlikte Celje, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz 5. dakikada Tamar Svetlin’in attığı golle öne geçti. İstanbul Başakşehir, ilk 15 dakikada birkaç atak geliştirmesine rağmen, etkili olamadı. Celje, 30. dakikada Ivan Brnić ile skoru 2-0'a taşıdı. Celje, oyun disiplinini elden bırakmadan devam etti ve 34. dakikada Svit Seslar’ın attığı golle durumu 3-0 yaptı. Celje'nin etkili atakları, Başakşehir savunmasını zor durumda bıraktı.

İstanbul Başakşehir, maçta beklenen performansı sergileyemedi. İlk yarının bitimine 5 dakika kala Krzysztof Piatek’in şutunu Celje kalecisi kurtardı. İlk yarıda Celje’nin müthiş performansı sonucu 3-0 önde tamamlandı.

İkinci Yarıda Celje’nin Üstünlüğü

İkinci yarıya hızlı başlayan Celje, 51. dakikada Armandas Kucys’ın golüyle farkı 4-0’a çıkardı. Başakşehir, bu dakikadan sonra maça ortak olmaya çalıştı ancak Celje, karşılaşmada her fırsatı değerlendirdi. 75. dakikada Dimitris Pelkas’ın attığı golle İstanbul Başakşehir, maçta 4-1'lik durumu yakaladı. Fakat Celje, 77. dakikada Kucys’ın ikinci golü ile skoru 5-1 yaptı.

Maçın Son Bölümleri

Son dakikalarda, Celje'nin kalesinde toplanan İstanbul Başakşehir, birçok şut fırsatı yakalasa da, bunları değerlendiremedi. 90+3’te Marco Dulca'nın uzaktan çektiği şut, Başakşehir defansından döndü. Maç sonunda Celje, İstanbul Başakşehir’i 5-1 mağlup ederek grup aşamasında önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuç, Celje'nin UEFA Konferans Ligi'nde üst sıralara tırmanması için önemli bir adım olurken, İstanbul Başakşehir’in grup aşamasındaki geleceği için ciddi bir darbe oldu. Celje'nin teknik direktörü Albert Riera, oyuncularının sergilediği performanstan memnun kalırken, Çağdaş Atan’ın Başakşehir’in bu kötü performansı üzerine düşünmesi gerekecek. Bu maçı geride bırakan Başakşehir, önümüzdeki haftalarda toparlanma çabası içinde olacak.