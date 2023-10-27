Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Başakşehir’de hurda eritme ve geri dönüşüm faaliyeti gösteren bir işyerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi

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Başakşehir İSDÖK Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde doğalgaz borusunun kırılması sonucu patlama meydana geldi.

Patalamanın ardından işyerinde yangın çıktı. İşyeri sahibi ise yangın tüpleriyle müdahale ederken dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

Yangına müdahale eden iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Patlama nedeniyle işyerinde hasar oluşurken yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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