Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Başakşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası kamyonda sıkışan şoför yaralandı.

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Atatürk Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Gürkan yönetimindeki 34 DTL 142 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan toprak yola saçılırken, şoför araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kabin içerisinde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda Cahit Gürkan sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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