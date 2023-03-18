﻿Başakşehir’de işyeri patlaya patlaya yandı

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Site içindeki kamyonet kasası yapımında kullanılan iki katlı dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken dükkanda ağır hasar meydana geldi. Yangın esnasında dükkan içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.