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Başakşehir’de işyeri patlaya patlaya yandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iki katlı iş yerinde yangın çıktı. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri ve 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 07:45
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Başakşehir’de işyeri patlaya patlaya yandı

Başakşehir’de işyeri patlaya patlaya yandı
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Site içindeki kamyonet kasası yapımında kullanılan iki katlı dükkanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. 

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken dükkanda ağır hasar meydana geldi. Yangın esnasında dükkan içerisinde bulunan iki araç kullanılamaz hale gelirken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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