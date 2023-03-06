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Lüks otomobil alev alev yandı

Başakşehir’de bir otomobil, bir anda alev aldı. Çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. 

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:43
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Başakşehir’de lüks bir otomobil alev aldı

Lüks otomobil alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Başakşehir’de bir otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir’de lüks bir otomobil seyir halindeyken dumanların yükselmesi üzerine otomobil şoförü kenara çekerek araçtan indi.

Sürücünün araçtan inmesi üzerine otomobil, bir anda alev aldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken olayda kimse yara almadı.

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