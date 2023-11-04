Başakşehir'de operasyon. 20 kaçak göçmen yakalandı

Başakşehir'de polis ekiplerince takibe alınan 2 minibüse operasyon yapıldı. Minibüste 20 kaçak yakalanırken, göçmen kaçakçıları da yabancı uyruklu çıktı

KAYNAK: DHA
Başakşehir'de operasyon. 20 kaçak göçmen yakalandı

Polisten kaçak göçmen operasyonu. Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Ispartakule Viyadüğü çıkışında saat 02.30 sıralarında polis ekipleri, daha önceden takibe aldıkları seyir halindeki 2 minibüse operasyon düzenlendi. Minibüslerde 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yurtdışına çıkarmaya çalışan 2 yabancı uyruklu sürücü de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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