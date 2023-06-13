Başakşehir’de silahlı kavga

Başakşehir’de henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki kişiden biri diğerine silah çekti. Çevredekilerin güçlükle sakinleştirdiği şahsın silahını ateşlememesi muhtemel bir cinayeti önledi.

Başakşehir’de silahlı kavga

İHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, iki şahıs yol ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirlerine vurmaya başladı.

Bu sırada şahıslardan biri belinde bulunan silahını çekerek diğer şahsa doğrulttu. Bu sırada çevrede bulunan diğer kişiler silah çeken şahsı durdurmak için büyük çaba sarfetti.

Eli silahlı şahıs bir süre diğer tarafı vurmakla tehdit etti. Tehdit eden şahıs olay yerinde bulunan diğer kişiler tarafından uzaklaştırıldı.

Olayda şahsın silahını ateşlememesi muhtemel bir cinayetin önüne geçti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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