Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor

İstanbul için uyarısı yapılan sağanak yağış etkisini gösterdi. Metro’yu su basmasının ardından Başakşehir’de vatandaşlar yoğun yağıştan kaçmak için kütüphaneye sığınmak isterken kapıda sıkıştıkları görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor

İstanbul Valiliği, bu akşam ile gece kentin kuzey kesiminde ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

BAŞAKŞEHİR’DE VATANDAŞLAR KÜTÜPHANEYE SIĞINDI

Sağanak yağışın etkili olduğu ilçelerden birisi de Başakşehir oldu. Başakşehir’de yoğun yağış sele neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çok sayıda iş yeri ve ev su baskınına uğrarken, vatandaşların yağıştan kaçmak için Millet Kütüphanesi’ne sığındığı görüldü. Yoğun yağış sırasında kütüphaneye sığınan vatandaşların kapıda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

basaksehirsel.jpgSağanak yağış sonrası Millet Kütüphanesi’nin de sular altında kalması dikkat çekti.

METRO İSTASYONU SULAR ALTINDA KALDI

Valiliğin açıklamasının ardından İstanbul’da sağanak yağış bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Başakşehir’de metro istasyonu yoğun yağış sonrası sular altında kaldı.


Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada güvenlik sebebiyle istasyonun kapatıldığı belirtildi.

UÇAK SEFERLERİNDE AKSAMA

Öte yandan sağanak İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Arnavutköy ve Çatalca'da şiddetlenen yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Havalimanı'nda sağanak nedeniyle bazı uçak seferlerinde gecikme meydana geldi.

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