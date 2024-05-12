Başakşehir’de yürek sızlatan olay. 2 çocuk boğularak can verdi

Kaynak: İHA
Başakşehir’de yürek sızlatan olay. 2 çocuk boğularak can verdi
İstanbul Başakşehir'de 3 yabancı uyruklu çocuk gölete yüzmek için girdi. Ancak 2 çocuk sudan çıkamayarak boğuldu.

Olay, akşam 19.00 sularında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölette gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre yaşları 8-10 arasında olan yabancı uyruklu 3 çocuk oynamak için gölete girdi. Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıktı ancak diğer iki çocuk suda gözden kayboldu. Sudan çıkan çocuk ağlayarak yardım istedi. Çocuğun sesine koşan vatandaşlar durumu 212 acil servisine bildindi.

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AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri suda kaybolan çocukların cansız bedenlerine ulaştı.

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