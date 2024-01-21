Başakşehir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: DHA
Başakşehir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı
İstanbul Başakşehir'de arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Arnavutköy istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, arıza yapınca yolun sağ şeridinde durdu.

O sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abbas Yuva yönetimindeki hafif ticari araç otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yuva'nın kullandığı hafif ticari araç, sonrasında başka bir araçla çarpıştı.

Kaza sonrası Abbas Yuva ile diğer araçta bulunan İsmet İnal ve Çağla İnal yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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