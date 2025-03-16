Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması! Tamam mı devam mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir'den Çağdaş Atan açıklaması! Tamam mı devam mı?

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Başakşehir'de istifa sinyalleri veren Çağdaş Atan için açıklama yapıldı ve teknik adamla yola devam edildiği açıklandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Kulübün paylaşımında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Atan'ın talebi üzerine başkanımız Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulumuz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme sonucunda geçtiğimiz sezon takımımızın Avrupa kupalarına katılma geleniğini sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde takımımızı gruplara taşıyan, sözleşmesi devam eden teknik direktörümüz Çağdaş Atan görevine devam etmektedir. Çağdaş hocamız ve ekibine kalan haftalarda başarılar dileriz" denildi.

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