Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi

RAMS Başakşehir Futbol Takımı’nda sezona veda niteliğinde barbekü partisi düzenlendi.

RAMS Başakşehir'de, sezona veda niteliğinde kulüp tesislerinde barbekü partisi gerçekleştirildi.

TAKIMDAN AYRILAN OYUNCULARA PLAKET VERİLDİ

Düzenlenen yemeğe Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Çağdaş Atan, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte sezonun tamamlanmasıyla sözleşmeler sona eren Patryk Szysz ve Lucas Lima’nın yanı sıra Katar’ın Al-Duhail kulübüne transfer olacağı açıklanan Krzysztof Piatek’e plaket verildi. Başkan Gümüşdağ, takımdan ayrılacak oyunculara emeklerinden dolayı teşekkür ederken, oyuncular da kısa bir veda konuşma yaptı.

aw465811-03.jpg

aw465811-02.jpg

Son Haberler
Aziz Yıldırım "16 bin 647 imza toplanırsa adayım"
Aziz Yıldırım "16 bin 647 imza toplanırsa adayım"
Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Erdoğan’ın tepkisi ne olacak?
Fatih Erbakan'dan ortalığı karıştıracak açıklama! Erdoğan’ın tepkisi ne olacak?
Coşkun Sabah'tan o isme suç duyurusu
Coşkun Sabah'tan o isme suç duyurusu
Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi
Başakşehir'den Krzysztof Piatek'e veda plaketi
Alp Dağları'ndan tsunami gibi geldi, Blatten Köyü'nü yuttu! Haritadan tamamen silindi
Dağdan tsunami gibi geldi, koca köyü yuttu! Yok oldu...